Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко выразили соболезнования в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу»
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко в связи с жертвами в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» направили спикеру Национального собрания РА Алену Симоняну письма с соболезнованиями.
Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, в официальном письме Вячеслава Володина, в частности, говорится:
«От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в ереванском торговом центре. Выражаю поддержку семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».
В официальном письме Валентины Матвиенко говорится:«Прошу передать семьям и родным погибших и без вести пропавших наши слова поддержки. Желаю выздоровления пострадавшим в результате этого трагического происшествия».
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