Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко выразили соболезнования в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу»

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко в связи с жертвами в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» направили спикеру Национального собрания РА Алену Симоняну письма с соболезнованиями.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, в официальном письме Вячеслава Володина, в частности, говорится:

«От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично приношу глубочайшие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в ереванском торговом центре. Выражаю поддержку семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

В официальном письме Валентины Матвиенко говорится:

«Прошу передать семьям и родным погибших и без вести пропавших наши слова поддержки. Желаю выздоровления пострадавшим в результате этого трагического происшествия».