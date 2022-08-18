Растет число просителей убежища в Грузии – топ-5 стран

Заявки о получении убежища в Грузии в январе-июне 2022 года подали 804 иностранца, что на 68 больше, чем за весь 2021 год, как передает Арменпресс, об этом говорится в материалах на сайте МВД.

На первом месте по количеству просителей убежища в Грузии – граждане Украины, а далее следуют граждане Ирана и Турции. Россияне, державшиеся последние два года в тройке лидеров, оказались на четвертом месте.

Всего за полгода за убежищем в Грузии обратились 368 граждан Украины, тогда как за весь 2021 год было зарегистрировано всего три таких факта.

На втором месте – граждане Турции. За шесть месяцев было зарегистрировано 96 прошений, что на 41 меньше общего показателя 2021 года.

Третью строчку занимают граждане Ирана. За полгода убежища в Грузии попросили 79 человек. За прошлый год было подано 125 прошений от граждан Ирана.

Что касается граждан России, от них поступили 54 заявки. Это цифра уже сравнялась с показателем за весь 2021 год.

Последнюю строчку в топ-5 стран, граждане которых просят убежища в Грузии, занимает Египет. За полгода таковых было 27 человек. За весь 2021 год было зарегистрировано 35 прошений об убежище от граждан Египта.