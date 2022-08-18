Посольство ОАЭ в Ереване выразило соболезнования в связи с гибелью 16 человек в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»
Посольство ОАЭ в Ереване выразило соболезнования правительству и народу Республики Армения в связи с гибелью 16 человек в результате пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу».Как передает «Арменпресс», в распространенном посольством сообщении отмечено, что они просят у Всевышнего терпения и утешения семьям погибших, а дружественной Республике Армения - безопасности, стабильности и мира.
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