Посольство ОАЭ в Ереване выразило соболезнования в связи с гибелью 16 человек в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Посольство ОАЭ в Ереване выразило соболезнования правительству и народу Республики Армения в связи с гибелью 16 человек в результате пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу».

Как передает « Арменпресс », в распространенном посольством сообщении отмечено, что они просят у Всевышнего терпения и утешения семьям погибших, а дружественной Республике Армения - безопасности, стабильности и мира.