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4 человека, получившие травмы при взрыве в «Сурмалу» продолжают лечение в больницах

4 человека, получившие травмы при взрыве в «Сурмалу» продолжают лечение в больницах

4 человека, получившие травмы при взрыве в «Сурмалу» 14 августа продолжают лечение в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян, отметив, что в ближайшие дни все будут выписаны.

После взрыва 62 пострадавших были доставлены или обратились сами в медицинские учреждения с различными телесными повреждениями, 58 из них выписаны.

«В основном травмы - переломы, осколочные, ссадины, ожоги. Всем была оказана соответствующая медицинская помощь. Большинство из них вернулись домой в первый же день, после оказания медицинской помощи на месте. Все дополнительные вмешательства, операции, успешно были проведены», - сообщила Анаит Аванесян.

Анаит Аванесян добавила, что вся медицинская помощь оказывалась бесплатно, в рамках госзаказа, и при надобности продолжения медицинской помощи, она будет предоставляться совершенно бесплатно.
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