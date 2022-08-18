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Левон Аронян в третьем туре турнира FTX Crypto Cup уступил Карлсену

Левон Аронян в третьем туре турнира FTX Crypto Cup уступил Карлсену

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает выступления на турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup Crypto Cup.

Как сообщает «Арменпресс», соперником Ароняна в третьем туре по быстрым шахматам был действующий чемпион мира Магнус Карлсен. После 4 партий армянский гроссмейстер проиграл со счетом 1,5:2,5.

Левон Аронян выиграл в двух предыдущих турах. Сейчас он третий в турнирной таблице.

Турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup состоит из 7 туров. Призовой фонд составляет $ 210 000 США.
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