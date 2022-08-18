Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены
Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены. На месте установлено дежурство.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.
Поисковые работы прекращены исходя из особенностей территории. Работы возобновятся утром.Пожарные-спасатели на месте осуществляют дежурство.
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