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Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены

Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены

Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены. На месте установлено дежурство.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

Поисковые работы прекращены исходя из особенностей территории. Работы возобновятся утром.

Пожарные-спасатели на месте осуществляют дежурство.
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