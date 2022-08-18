Поисковые работы в торговом центре «Сурмалу» временно приостановлены. На месте установлено дежурство.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении.

Поисковые работы прекращены исходя из особенностей территории. Работы возобновятся утром.

Пожарные-спасатели на месте осуществляют дежурство.