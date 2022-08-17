Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август 2022

Турция и США начали очередной раунд переговоров по F-16

Турция и США начали очередной раунд переговоров по F-16

Переговоры между делегациями Турции и США по F-16 начались и продлятся до пятницы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкая служба CNN.

CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что это 4-е совещание по поставке F-16, в котором участвует делегация Минобороны Турции в составе около 10 человек.

Стороны обсудят вопросы, связанные с авиазапчастями и их состоянием, техническими характеристиками самолетов и национальными системами, которые Турция будет использовать в истребителях.


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