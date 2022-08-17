Иран выразил готовность к обмену заключенными с США вне соглашения по ядерной сделке

Тегеран готов к заключению соглашения с Вашингтоном по обмену заключенными, которое не будет связано с переговорным процессом по ядерной сделке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Иран отдельно от ядерной сделки неоднократно объявлял США по различным каналам о своей готовности решить вопрос с заключенными, - цитирует его пресс-служба ведомства. - Удивительно, что американская сторона вместо того, чтобы снять ограничения на этом направлении, занимается исключительно пропагандой против исламской республики".

19 февраля глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не хочет связывать вопрос обмена заключенными с США с ядерной сделкой, но Вашингтон заинтересован в обратном. По данным заместителя главы судебной власти Ирана по международным вопросам Али Багери, американские власти на сегодняшний день удерживают около 15 иранских граждан, которых обвиняют в попытке обхода американских санкций.