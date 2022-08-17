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В медицинских учреждениях продолжают лечение 5 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

В медицинских учреждениях продолжают лечение 5 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

5 пострадавших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» продолжают лечение в медицинских учреждениях столицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

В результате взрыва в различные медицинские учреждения Еревана были доставлены 62 пострадавших. Большинство из них, выписались, получив соответствующую медицинскую помощь.
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