В медицинских учреждениях продолжают лечение 5 пострадавших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

5 пострадавших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» продолжают лечение в медицинских учреждениях столицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

В результате взрыва в различные медицинские учреждения Еревана были доставлены 62 пострадавших. Большинство из них, выписались, получив соответствующую медицинскую помощь.