Мы помогаем друг другу, и так будет всегда: русский и бельгийский кинологи пришли на помощь армянским спасателям

Кинологи Оксана и Денис, русская и бельгиец по происхождению свой выходной день, 14 августа проводили в горах Армении. Там они и узнали о взрыве в торговом центре «Сурмалу». Супружеская пара сразу же поспешила на помощь армянским спасателям.

С Оксаной и Денисом связались их коллеги из спасательной службы Армении, с которыми они участвовали в международных учениях и продолжают сотрудничать. Сразу же после получения информации они со своими псами Шивой и Шакти приехали в Ереван, в торговый центр «Сурмалу».

Фото: Айка Манукяна

«В это время мы отдыхали за пределами Еревана, но сразу после получения информации о взрыве вернулись в город. У нас есть дочь, мы не знали с кем ее оставить. Что создавало дополнительные проблемы. Поэтому мы приехали на место чуть позже, часов на 6, но даже если бы мы приехали раньше, у кинологической службы не было бы возможности работать, так как взрывы, пожар все еще продолжались. Во-первых, необходимо было создать минимально безопасные условия для работников спасательных служб и собак, после чего можно было бы начинать работу. Но даже в тех сложных условиях сотрудники спасательной службы Армении сработали отлично и с самого начала сумели спасти людей», - рассказала Оксана «Арменпресс».

Оксана и Денис являются членами организации @fire International Disaster Response Germany. Собак обучали в рамках программы организации. Организация, насчитывающая более 400 членов, оказывает помощь при стихийных бедствиях в любой точке мира.

«Наша организация помогает при лесных пожарах, взрывах и землетрясениях. В настоящее время некоторые члены нашей организации тушат лесные пожары в Германии. Наша организация оказывала помощь во время мощного взрыва в Ливане в августе 2020 года», - рассказала Оксана.

Оксана отметила, что армянские спасатели очень хорошо сработали в таких сложных и хаотичных условиях и смогли выполнить свою задачу.

«Знаете, со временем вероятность остаться живыми в завалах для людей уменьшается, особенно при наличии огня и дыма. Это были очень тяжелые условия. Я знаю, что у общественности были вопросы, почему поисково-спасательные работы продвигаются медленно. Могу сказать следующее, такая работа не может идти быстро, она требует времени. Условия были очень тяжелыми, и спасатели отлично сработали. Это было не первое наше сотрудничество со Спасательной службой Армении, и наша совместная работа была замечательной. Вчера ночью (16 августа от ред.) нашим собакам удалось выйти на след пропавшего человека, после чего спасатели приступили к поиску», - рассказала Оксана.

Оксана и Денис уже почти год живут в Армении. По ее словам, люди в Армении добрые.

«Мир очень мал. Я познакомилась с армянскими спасателями на международных учениях. Мы всегда помогаем друг другу, так было и, думаю, так и будет», - заключила Оксана.

Автор: Карен Хачатрян

Фото: Айка Манукяна