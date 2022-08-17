WSJ: агентство международного развития США выделит $68 млн на закупку зерна с Украины

Агентство международного развития (АМР), действующее в структуре Госдепартамента США, выделят $68 млн на закупку и экспорт украинского зерна. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, средства, выделенные АМР, будут использованы для закупки и вывоза до 150 тыс. тонн пшеницы через Всемирную продовольственную программу ООН. Газета подчеркивает, что таким образом будет осуществлена крупнейшая с начала российской специальной военной операции сделка по экспорту зерна с Украины.

По словам руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманты Пауэр, зерно будет использовано для помощи "людям в странах, где наблюдается острый голод и недостаток продовольствия".

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.