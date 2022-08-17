Есть риск обрушения здания: заместитель министра по ЧС сообщает подробности из торгового центра «Сурмалу»

Всю ночь в ереванском торговом центре «Сурмалу» продолжались поисково-спасательные работы. Как передает «Арменпресс», об этом на месте происшествия журналистам сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Артюш Григорян.

«В торговом центре «Сурмалу» работы продолжаются. На данный момент мы проводим некоторые процессы охлаждения. В случае, если один из двоих пропавших граждан, тот человек, личность которого не установлена, останется всего один пропавший. По имеющейся у нас информации, этот человек в момент взрыва находился у входа на первый этаж здания, поэтому мы будем проводить поисковые работы в близлежащих местах. Это вызывает дополнительные сложности в том плане, что есть опасность обрушения здания», - добавил Артюш Григорян. Он сообщил, что в непосредственной близости от здания есть завалы, поисковые работы будут проводиться и там.

Приглашены специалисты из сейсмической службы и из частной компании, проводятся консультации, чтобы определить, как продолжать работу и не нанести дополнительных повреждений.