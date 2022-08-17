Китай начал военные учения в Желтом море

Вооруженные силы Китая приступили утром 17 августа к проведению военных учений в некоторых районах Желтого моря. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления по безопасности на море КНР.

В кратком уведомлении ведомства сообщается, что учения завершатся в 17:00 по местному времени (12:00 мск) 19 августа. Пройдут они в некоторых зонах акватории Желтого моря, точные координаты которых указаны на сайте. Заход судов в заданные районы запрещен. Задействованные силы и средства не уточняются.

Накануне армия Китая также приступила к проведению четырехдневных учений в некоторых районах Южно-Китайского моря. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, на них отрабатываются навыки противовоздушной обороны, а также совместное нанесение кораблями ударов по целям на море.

С начала августа вооруженные силы КНР провели целую серию военных учений вдоль своего побережья на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе, что было вызвано состоявшимся 2-3 августа визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Армия Китая также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань.

Нынешние учения стали ответом на состоявшийся на днях двухдневный визит на Тайвань делегации американских законодателей. В группу вошли пять членов Конгресса от Демократической и Республиканской партий. Их приезд на остров вызвал резкую критику Пекина.