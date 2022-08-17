Левон Аронян одержал победу во втором туре Кубка FTTx Crypto

Левон Аронян, бывший член сборной Армении по шахматам, продолжает свои выступления на турнире по быстрым шахматам FTx Crypto Cup.

Как передает «Арменпресс», соперником Ароняна во втором туре турнира по быстрым шахматам был Ян-Кшиштоф Дуда, шахматист из Польши. Первые четыре партии завершились вничью, решающим стал тай-брейк, в котором победу одержал Левон Аронян. Сейчас Аронян третий в турнирной таблице. Следующий соперник армянского гроссмейстера - чемпион мира Магнус Карлсен.

Турнир по быстрым шахматам FTTx Crypto Cup состоит из 7 туров. Призовой фонд составляет $ 210 000 США.