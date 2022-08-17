Европейские индексы выросли - 16-08-22

МОСКВА, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.68% и составил 13910.12 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 6592.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.36% и составил 7536.06 пункта, а российский RTSI вырос на 2.62% и составил 1142.05 пункта.