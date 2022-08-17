Европейские индексы выросли - 16-08-22
МОСКВА, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.68% и составил 13910.12 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 6592.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.36% и составил 7536.06 пункта, а российский RTSI вырос на 2.62% и составил 1142.05 пункта.
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- 09:00 Европейские индексы выросли - 16-08-22
- 08:58 Американские индексы - 16-08-22
- 08:57 Цены на цветные металлы - 16-08-22
- 08:55 Цены на драгоценные металлы - 16-08-22
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- 16.08-17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-08-22
- 16.08-17:14 Азиатские индексы - 16-08-22
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