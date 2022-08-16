Генеральный секретарь Совета Европы направила телеграмму соболезнования премьер- министру Армении

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила телеграмму соболезнования премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи со взрывом в торговом центре “Сурмалу”. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый господин премьер-министр,

С глубокой скорбью узнала о произошедшем в ереванском торговом центре “Сурмалу” трагическом инциденте, в результате которого погибли, получили ранения или до сих пор числятся пропавшими без вести множество людей.

От имени Совета Европы хочу выразить наши соболезнования семьям погибших и Вашему правительству. Воздаем должное тем, кто отважно работает над спасением возможных выживших, и выражаем наши искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим”.