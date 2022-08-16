Экс-генпрокурора Армении Агвана Овсепяна прооперировали

Бывший генеральный прокурор, бывший председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян перенес урологическую операцию. Как передает Арменпресс, об этом сообщил его адвокат Эрик Алексанян.

Он отметил, что операция длилась около 1 часа 30 минут, и, по словам врачей, операция прошла успешно.

«В настоящее время Агван Овсепян находится в реанимации», — написал Алексанян на своей странице в Facebook.

Агван Овсепян, занимая должность генерального прокурора в 2004-2013 гг., а также председателя Следственного комитета в 2014-2018 гг., фактически участвовал в управлении рядом компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью. Помимо этого Овсепян получил взятку в особо крупном размере - 190 млн драмов, а также совершил хищение имущества на сумму 800 млн драмов. Агвану Овсепяну также предъявлено обвинение в отмывании денег в размере около 1,3 млрд драмов.

Агван Овсепян был арестован 7 сентября 2021 года, тогда мерой пресечения в отношении него было избрано заключение под стражу. Однако 11 августа 2022 года суд в качестве меры пресечения в отношении Овсепяна применил залог в размере 100 млн драмов и подписку о невыезде.