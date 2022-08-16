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В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ

В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ

В боях в Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанский сайт report.az, погибшим является солдат "Грузинского легиона" в Украине Агаларов Эльшад Агалар оглу.

Он погиб в ходе боев в направлении Донецкой области.

В настоящее время Конгресс азербайджанцев Запорожской области решает вопрос отправки тела покойного в Азербайджан.


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