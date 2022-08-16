Макрон и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел во вторник телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Елисейском дворце, не раскрыв пока подробности беседы.

"Телефонный разговор между Макроном и Зеленским завершился", - информировали в администрации французского лидера вскоре после 13:00 (14:00 мск). По данным Елисейского дворца, разговор продолжался 1 час 20 минут.

Ранее в окружении президента указывали, что Макрон намеревался, в частности, обсудить в ходе беседы ситуацию вокруг Запорожской АЭС.