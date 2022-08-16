Сурен Папикян дал высокую оценку российскому присутствию на Южном Кавказе

Министр обороны Армении Сурен Папикян в рамках Московской конференции по вопросам международной безопасности встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью подразделений российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Сергей Шойгу на встрече отметил: «У нас есть вопросы для обсуждения, среди них и традиционные вопросы, связанные с нашим военно-техническим и военным сотрудничеством. Конечно, есть и вопросы, связанные с нашим миротворческим контингентом, который в Нагорном Карабахе решает стоящие перед ним задачи. Мы так же, как и вы, по-прежнему убеждены, что главным стабилизирующим фактором является соблюдение режима прекращения огня по всей линии соприкосновения».

Шойгу поблагодарил за участие на открытии Международной военно-промышленной выставки «Армия-2022» и турнира «Армейские международные игры-2022», как и за участие в Московской конференции по вопросам международной безопасности.

Сурен Папикян, в свою очередь, отметил, что встреча 16 августа уже вторая в этом году, что свидетельствует о высоком уровне армяно-российского партнерского двустороннего сотрудничества.

«Эта встреча имеет для нас очень важное значение. Мы высоко оцениваем уровень российско-армянского сотрудничества, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе», - сказал Сурен Папикян.