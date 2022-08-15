Техника докомплектована, недостатка в спасателях нет: поисково-спасательные работы идут без перерыва

На территории торгового центра «Сурмалу» спасательная служба МЧС сконцентрирована на той части, откуда был услышан голос гражданина.

Как передает Арменпресс, Министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян заявил в беседе с журналистами, что по состоянию на 21:00 часов из-под завалов не извлечено ни одного гражданина.

«За последний час была предоставлена неверная информация. Должен сказать, что, к сожалению, пока никого из граждан спасатели не вытащили. В настоящее время наши служащие сосредоточили свои силы в этом районе и проводят поисково-спасательные работы с использованием специальной техники. В случае каждого такого отклика мы концентрируем соответствующие силы. На месте – машина скорой помощи. Как известно, такие моменты могут быть решающими, поэтому мы направляем все наши усилия на то, чтобы в случае необходимости оказать правильную и своевременную медицинскую помощь», — сказал министр здравоохранения.

Армен Памбухян уточнил, что работы будут продолжаться всю ночь. Спасатели приняли принцип «без паузы».

«Для нас важна каждая секунда. Мы будем работать всю ночь, через некоторое время будет пополнение техники и будет произведена смена. У нас нет недостатка в спасателях. По состоянию на 21:00 часов 22 гражданина считаются пропавшими без вести", - сказал он.

14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пострадало более 60 граждан, пропавших без вести – более двух десятков.