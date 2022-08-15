Посольство Ирана выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием в Ереване

Посольство Исламской Республики Иран в Армении выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием в торговом центре «Сурмалу».

"Посольство Исламской Республики Иран в Ереване выражает соболезнования семьям погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". Мы разделяем с вами боль этой трагедии. Желаем терпения семьям погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.