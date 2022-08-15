Оливер Вархеи выразил соболезнования в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу»
17:46, 15 Август 2022
Комиссар Европейской Комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеи выразил соболезнования в связи со взрывом в ереванском торговом центре "Сурмалу".
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких в результате взрыва, произошедшего в "Сурмалу" в Ереване. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - как сообщает Арменпресс, написал Вархеи на своей странице в Twitter,.
14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пропавших без вести– 16.
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