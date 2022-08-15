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Посольство Болгарии в Армении пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва в «Сурмалу»

Посольство Болгарии в Армении пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим от взрыва в «Сурмалу»

Посольство Республики Болгария в Республике Армения выразило глубокие соболезнования семьям и близким невинных жертв в результате взрыва, произошедшего в торговом центре «Сурмалу».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница Посольства Болгарии в Армении в Facebook.

"Посольство также желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагического события 14 августа", - говорится в заявлении.


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