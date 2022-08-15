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Азиатские индексы выросли - 15-08-22

Азиатские индексы выросли - 15-08-22

ТОКИО, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.14% и составил 28871.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.60% и составил 1984.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.02% и составил 3276.09 пункта, а HANG SENG снизился на 0.67% и составил 20040.86 пункта.


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