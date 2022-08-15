Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу»

Министерство иностранных дел Греции выразило соболезнования в связи с взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», соболезнования были выражены в микроблоге Министерства иностранных дел Греции в Twitter.

«Мы обеспокоены разрушительным взрывом, произошедшим в Ереване, который стал причиной смерти, по крайней мере, одного человека (публикация сделана 14-го августа, от ред.). Мы выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, армянскому народу и правительству Армении, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а спасателям успешной работы», - говорится в сообщении министерства.