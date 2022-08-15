Названы продукты, отказ от которых укрепит иммунитет

В период роста заболеваемости COVID-19 стоит исключить из рациона определенные продукты, это поможет укрепить иммунитет, считает врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. В интервью радио Sputnik она уточнила, о чем идет речь, передает Арменпресс․

Злоупотребление сладостями приводит к снижению активности клеток иммунной системы, предупредила Игнатикова.

"Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток. Таким образом у нас снижается устойчивость к вирусным инфекциям", — объяснила она.

Пациенты с сахарным диабетом и другими нарушениями углеводного обмена относятся к наиболее уязвимым для инфекций категориям населения, напомнила врач. Игнатикова порекомендовала "выкинуть" сладости из "продуктовой корзины" в период, когда растет заболеваемость COVID-19.

Снижению активности иммунных клеток способствует также употребление спиртных напитков, продолжила она.

"Алкоголь тоже снижает активность иммунных клеток. Считается, что 50 граммов водочки дезинфицируют все внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму", — отметила Игнатикова.

По ее словам, безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому для укрепления иммунной защиты организма лучше всего полностью отказаться от употребления спиртного.