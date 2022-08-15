Киев рассчитывает получить от Запада до $16 млрд до конца года

Украина до конца 2022 года рассчитывает получить еще $12-16 млрд от западных партнеров. Как передает Арменпресс, об этом в интервью РБК-Украина в понедельник заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

"Все зависит от успешности проведенных переговоров, до $30 млрд может быть. Мы уже получили $14 млрд, а до конца года можем получить еще от $12 до $16 млрд", - сказал министр.

По словам Марченко, уже в сентябре правительство ожидает поступления по программе макрофинансовой поддержки от ЕС. Всего по программе Киев должен получить €8 млрд - деньги будут перечисляться несколькими траншами. Министр выразил надежду на то, что "макрофинансовая поддержка будет получена Украиной в полном объеме".

8 августа власти США сообщили, что предоставят Украине $4,5 млрд на поддержку ее бюджета. Средства будут выделены Агентством международного развития, которое действует в структуре Госдепартамента.