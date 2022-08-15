Мы не можем производить все действия сразу, поскольку под завалами есть люди: министр по ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян заверяет, что при проведении поисково-спасательных работ после взрыва в торговом центре «Сурмалу» недостатка в людских ресурсах и в технике не было. Как передает «Арменпресс», министр по чрезвычайным ситуациям РА в разговоре с журналистами подчеркнул, что поисково-спасательные работы продолжаются со всей интенсивностью, и примерно через час техника вновь будет пополнена. «Мы не можем производить все действия сразу, потому что под завалами есть люди, и мы очень надеемся, что они живы», - сказал Памбухян.

Он напомнил, что по последним данным количество погибших в результате взрыва составляет 6 человек, пропавших - 15 человек. 10 человек были вынесены из-под завалов и с близлежащих территорий

Говоря о том, создан ли штаб, координирующий работу на территории торгового центра, Памбухчян ответил, что штаба, созданного исполнительной властью нет, но добавил, что при пожарах или других чрезвычайных ситуаций штаб по спасательным работам обычно создается. «В данном случае штаб был создан сразу, когда мы поняли степень сложности этого инцидента. Мы с директором спасательной службы принимаем непосредственное участие в текущей работе. Заместитель министра здравоохранения был здесь весь вчерашний день и всю ночь, Минздрав полностью включился в работу. Здесь же был и министр территориального управления и инфраструктуры. Нам была предоставлена вся техники. Взаимодействуя с этими ведомствами, мы в состоянии выполнить стоящую перед нами задачу», - сказал министр.

Он добавил, что существует риск обрушения оставшихся частей здания. На данный момент проводятся работы по обезвреживанию стоячих стен здания, так как они представляют опасность для людей, участвующих в спасательных работах. Министр также добавил, что люди, оставшиеся под завалами, могут находиться именно в районе этих стен.

Армен Памбухчян подчеркнул, что среди пострадавших есть и сотрудники торгового центра и посетители.

На вопрос, что послужило причиной взрыва, Памбухчян ответил, что оценку должны дать правоохранительные органы. «Мы не можем дать такой оценки, наша функция - тушение пожара и проведение поисково-спасательных работ, и мы несем за это полную ответственность», - заключил министр по ЧС.