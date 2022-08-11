В ООН обеспокоены военными действиями вокруг Запорожской АЭС
Организация Объединенных Наций обеспокоена продолжающимися военными действиями вокруг Запорожской АЭС.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе генсека ООН.
"ООН считает, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС могут обеспечить сами стороны конфликта на Украине", - отметили в офисе генсека.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что США поддерживают инициативу по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
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