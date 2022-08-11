В ООН обеспокоены военными действиями вокруг Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций обеспокоена продолжающимися военными действиями вокруг Запорожской АЭС.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в офисе генсека ООН.

"ООН считает, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС могут обеспечить сами стороны конфликта на Украине", - отметили в офисе генсека.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что США поддерживают инициативу по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.