Министр ОНКС наградил членов мужской сборной по шахматам — серебряных призеров Chess Olympiad 2022

Министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян наградил золотыми медалями мужскую сборную по шахматам, завоевавшую серебряную медаль на 44-й Всемирной Олимпиаде. Ваграм Думанян принял шахматистов в министерстве.

Как передает Арменпресс,министр поблагодарил шахматистов за достойное представление Армении и завоевание серебряной медали.

«Я горжусь этой победой и хочу, чтобы вы были уверены, что мы готовы помогать развитию и прогрессу отрасли всеми возможными способами. Желаю новых достижений. Мы благодарим всех тех людей, которые внесли свой вклад в эту победу", - сказал министр.

По словам заместителя министра ОНКС РА Карена Гилояна, перед турниром они думали, что даже оказаться в пятерке лучших будет хорошим результатом. «Но ребята доказали, что наличие яркой звезды в команде не главное. Команда успешна, когда они органично чувствуют друг друга. Последний тур стал самым красивым и ярким доказательством того, как должна играть команда. как только увидели, что Габриэль Саргсян имеет преимущество, все начали играть на ничью, потому что нам нужна была победа", - сказал Гилоян.

Главный тренер мужской сборной Армении по шахматам Арман Пашикян отметил, что команда выступила очень хорошо. «Трудно припомнить такой случай в прошлом, чтобы, набрав столько очков, команда занимала второе место, потому что были случаи, когда они становились чемпионами Олимпиад с меньшим количеством очков. И в этом году, можно сказать, конкуренция была очень большая и в основном она была между тремя командами", - сказал он.

В ходе встречи с министром ребята рассказали о ходе игр, напряженных моментах, интересных и курьезных событиях.