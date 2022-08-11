Грузинский театр представит спектакль на Шекспировском фестивале в Вероне

Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе представит спектакль "Много шума из ничего" на престижном международном Шекспировском фестивале Verona Shakespeare Fringe Festival в Вероне 26 августа, передает Арменпресс.

Цель фестиваля Verona Shakespeare Fringe Festival состоит в том, чтобы создать международный многоязычный фестиваль в Вероне, который служит источником вдохновения для пьес и поэзии Уильяма Шекспира. Фестиваль организован Центром Skenè университета Вероны.

В этом году на фестивале, помимо Грузии, будут представлены театры из таких стран как Греция, Италия, Украина, Норвегия, Сербия и Великобритания

Режиссером спектакля по мотивам одноименной комедии Шекспира "Много шума из ничего" является Димитрий Хвтисиашвили.

Спектакль рассказывает о конфликте между любовью и ненавистью, добром и злом, в котором добро и любовь побеждают как морально, так и физически.