Существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов в Арцахе не зафиксировано

В ночь с 10 на 11 августа и по положению на 09:00 утра 11 августа оперативная ситуация на линии соприкосновения, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Армии обороны Республики Арцах.

Существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано. Вместе с российским миротворческим контингентом продолжают предприниматься шаги по дальнейшей стабилизации ситуации.