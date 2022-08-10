Азиатские индексы - 10-08-22

ТОКИО, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.65% и составил 27819.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.17% и составил 1933.65 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.54% и составил 3230.02 пункта, а HANG SENG снизился на 1.96% и составил 19610.84 пункта.