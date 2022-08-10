Остин подтвердил решение о ротации войск США в странах Балтии

Соединенные Штаты придерживаются обязательства проводить ротацию военнослужащих в странах Балтии для укрепления восточного фланга НАТО. Как передает Арменпресс, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в среду на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

"Вы слышали, как я сообщал об обязанности проводить полную ротацию сил в странах Балтии, в том числе в Латвии. Так вот, мы будем этим заниматься. Иногда мы будем использовать силы в составе бригад в Польше или Румынии <...>. Мы можем проводить ротацию сил из других стран Европы, что мы уже делали и продолжаем делать. Также мы будем перебрасывать военных из США. Таким образом мы можем проводить ротацию и обязуемся это делать", - сказал Остин.

По его словам, США намерены провести в регионе несколько маневров. "Эти учения могут потребовать дополнительных сил, которые будут действовать в Прибалтике и на восточном фланге", - добавил министр.