Находящийся в Турции президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом самопровозглашенного турецкого государства Северного Кипра Эрсином Татаром.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ, ссылаясь на пресс-службу президента Азербайджана.

"9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Конье президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара", - говорится в сообщении.

20 июля 1974 года Турция вторглась на Кипр, оккупировав северную часть острова. Турецкие войска выселили сотни тысяч греков с Северного Кипра и заселили его турками, а уже в 1983 году здесь провозгласили так называемую «Турецкую Республику Северного Кипра», не признанную международным сообществом. Ее признает только Турция