В Гюмри проходит международный шахматный турнир «Gyumri open»

В Спортивно-культурном центре Гюмри стартовал международный шахматный турнир «Gyumri open». Как сообщает «Арменпресс», в турнире участвуют 211 шахматистов из Армении, Арцаха, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Индонезии, Испании, Ирана, Ливана, Индии, а также шахматисты, выступающие под флагом ФИДЕ.

Турнир проводится в двух возрастных группах. В первой группе «А» соревнуются 73 шахматиста с рейтингом ФИДЕ, в том числе международные мастера ФИДЕ и мастера спорта. Во-второй группе «Б» 138 юных шахматистов до 12 лет.

«Соревнования проходят по швейцарскому формату, состоящему из 9 туров. Общий призовой фонд турнира составляет два миллиона драмов. 10 и 13 августа состоятся блиц-турниры. Турнир завершится 16 августа», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей администрации Ширакской области Араксия Киракосян.

Арменуи Мхоян