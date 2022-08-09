Мужская сборная Армении по шахматам - серебряный призер Всемирной олимпиады

Мужская сборная Армении по шахматам на 44-й Всемирной олимпиаде заняла второе место.

Как передает «Арменпресс», в последнем 11-м туре Всемирной олимпиады, проходящей в индийском городе Ченнай, сборная Армении провела матчи со сборной Испании. Мануэл Петросян, Роберт Ованнисян и Грант Мелкумян завершили свои матчи вничью. Победу одержал лишз Габриэл Саркисян. Счет игр Армения-Испания: 2,5-1,5.

В одновременно проходящих матчах Узбекистан-Нидерланды победили узбеки, со счетом 2,5-1,5. Узбекистан стал чемпионом Всемирной шахматной олимпиады.

Вторая команда Индии завоевала бронзовую медаль.

Сборная Армении под руководством Армана Пашикяна на Всемирной олимпиаде одержала 9 побед: над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии, Англии, Азербайджана, Индии (первая и вторая команды), Испании, матч с США завершила вничью и уступила сборной Узбекистана.