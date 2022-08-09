Время в Ереване: 11:07:36,   9 Август 2022

Зеленский, Ермак и Кулеба поговорили по видеосвязи с Биллом Клинтоном

Зеленский, Ермак и Кулеба поговорили по видеосвязи с Биллом Клинтоном

Президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба провели по видеосвязи разговор с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, передает Арменпресс.

"Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и командой провели видеовстречу с 42-м президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном", - написал Ермак во вторник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Зеленский поблагодарил Клинтона за "личную поддержку Украины" от него и Хиллари Клинтон, а также обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]