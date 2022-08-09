Зарегистрирован двузначный рост объемов грузовых и пассажирских перевозок

В Армении в первом полугодии 2022 года объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,2 %.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на данные Статистического комитета РА, за указанный период железнодорожные грузоперевозки возросли на 1 %, автомобильные - на 12,9 %, авиаперевозки - на 5,3 % (в индексе и грузоперевозки авиакомпаний других стран), магистральные трубопроводные перевозки - на 18,4 %.

В целом всеми видами транспорта перевезено 8 млн 332 600 тонн грузов.

В первом полугодии текущего года пассажирские перевозки всеми видами транспорта увеличились на 40,4 %. Перевезено 71 млн 030 500 человек. Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом увеличились на 22,5 %, автомобильным транспортом - на 43,9 %, воздушным транспортом, в том числе самолетами авиакомпаний других стран, - на 75,6 %, пассажирские перевозки электротранспортом - на 25,4 %.

Примечательно, что в индексе пассажирских перевозок автомобильным транспортом учитывается только объем услуг такси, оказанных юридическими лицами, который, кстати, зафиксировал снижение на 23,4 % по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Двузначный рост объемов грузовых и пассажирских перевозок свидетельствует о том, что секторы избавляются от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, и пытаются восстановиться.