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Стрелок Лилит Мкртчян стала бронзовой медалисткой чемпионата мира

Стрелок Лилит Мкртчян стала бронзовой медалисткой чемпионата мира

Члены сборной Армении по стрельбе с успехом выступили на чемпионате мира по бегущей мишени.

Как сообщает «Арменпресс», с 1 по 8 августа во французском городе Шатору проходит чемпионат мира по бегущей мишени. Из представителей Армении лучшие результаты показали Лилит Мкртчян и Гоар Арутюнян.

Лилит Мкртчян в квалификационном раунде борьбы среди взрослых, заработав 555 очков, поднявшись на 3-ю горизонтальную, прошла в финал. В финале спортсменка одержала победу над представителем Катара со счетом 6:0 и стала бронзовым призером.

Среди молодых стрелков, имея 553 очка, бронзовую медаль завоевала  Гоар Арутюнян.

В чемпионате мира по бегущей мишени участвовали 6 спортсменов сборная Армении по стрельбе.
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