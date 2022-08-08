Двое из 19 раненных в Арцахе солдат выписаны из больницы

2 из 19 солдат, раненных на днях в результате провокации азербайджанских подразделений, выписаны из больницы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил пресс-секретарь МО РА Арам Торосян.

Другие военнослужащие продолжают получать лечение. 10 раненых военнослужащих получают лечение в Ереване, в том числе военнослужащий, находящийся в крайне тяжелом состоянии: в состоянии здоровья последнего наблюдается положительная динамика. Состояние 1 из остальных 9 военнослужащих оценивается как тяжелое, последний выздоравливает, состояние 3-го - средней степени тяжести, хочу подчеркнуть, что они также выздоравливают, состояние остальных оценивается как легкое, они также выздоравливают.

Начиная с 09:00 часов 3 августа азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции сил Армии обороны и место постоянной дислокации одной из воинских частей с применением (помимо разнокалиберного стрелкового оружия) минометов, гранатометов и штурмовых БПЛА, в результате чего были смертельно ранены Гурген Галерьевич Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. 19 военнослужащих получили ранения различной степени.