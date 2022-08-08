Стартовала Общеармянская арменоведческая Олимпиада: участвуют школьники Армении, Арцаха и Диаспоры

В Агверане стартовала 10-я Всеармянская арменоведческая олимпиада, в которой участвуют группы школьников (50 молодых людей) из Армении, Арцаха и Диаспоры (7 стран).

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, отметив, что олимпиада продлится до 11 августа.

Всеармянская олимпиада – мероприятие, организуемое раз в два года в рамках государственной программы с 2003 года, которое поощряет знание армянского языка, литературы, истории и культуры армянских детей, проживающих за рубежом, помогает им узнать Армению и сильнее полюбить Родину, а также познакомиться со своими сверстниками, проживающими в разных странах.

Одной из особенностей Олимпиады является то, что в ней могут участвовать те молодые люди в возрасте 14-18 лет, которые не владеют армянским языком, но обладают достаточными знаниями об истории и культуре Армении. Это дает возможность участвовать в мероприятии более широким кругам молодых армян, не владеющих армянским языком, имеющих относительно слабую связь с общиной, а также представителям зарубежных стран, интересующимся Арменией.

Запланированные на 2020-2021гг. Всеармянские олимпиады по арменоведению и науке были отменены из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Учитывая разрыв в два года, в этом году он проводится в формате смотра.

Помимо конкурсов в программе запланированы образовательные и развлекательные мероприятия. Дети посетят Ошакан - могилу Месропа Маштоца, и Агдзк – гробницу династии Аршакуни.