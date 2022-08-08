Финляндия направит в Великобританию специалистов для подготовки военных ВСУ

Минобороны Финляндии направит своих специалистов в Великобританию для участия в программе подготовки украинских военных, сообщает пресс-служба финского оборонного ведомства.

"Финляндия направит около 20 военнослужащих в Великобританию для участия в программе подготовки вооруженных сил Украины. Программой обучения руководит Великобритания, которая обратилась за поддержкой к странам-партнерам. По данным Великобритании, цель программы - обеспечить базовую военную подготовку до 10 тысяч украинских добровольцев. Программа будет проходить в течение этого года", - говорится в сообщении.

Ранее Финляндия направила на Украину около 10 пакетов военной помощи, состав которой не раскрывался,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.