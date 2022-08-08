Для поступления в школу первоклассникам медицинская справка не требуется

После онлайн-подачи заявления родители будущих первоклассников, в соответствии с порядком, установленным приказом министра № 1640-Н, должны представить в учебное заведение документы, необходимые для поступления детей в школу.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве ОНКС сообщили что, для приема ученика в школу родитель должен представить заявление на имя директора, копию номера государственной службы учащегося или справку об отказе от него в установленном законом порядке, фото 3х4.

Министерство ОНКС получило сообщения, что в некоторых школах требуют и медицинские справки.

«Школа, кроме вышеуказанных документов, не имеет права требовать каких-либо других документов», - говорится в распространенном министерством сообщении.

Родители могут подавать документы в школу во все рабочие дни.