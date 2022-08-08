Экспертиза ОВОС будет обязательной для строительства ГЭС всех типов: изменения, предлагаемые новым проектом

В Армении в области воздействия на окружающую среду и экспертизы ожидаются изменения. Министерство окружающей среды РА ввело в обращение проект О внесении изменений в Закон РА « Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду ». Предлагаемые изменения охватывают ряд областей. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», заместитель министра окружающей среды РА Гаяне Габриелян назвала проект ужесточенным и упрощенным. Иными словами, по ряду направлений намечаются ужесточения, по ряду направлений упрощения.

«Мы расширили области, которые должны пройти процесс оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы. Например, гидроэлектростанции. При превышении мощности в один МВт новое законодательство предусматривает проведение экспертизы ОВОС. Теперь, с новым изменением, для строительства всех типов ГЭС потребуется соответствующая экспертиза. Это очень важно, потому что сегодня в результате работы гидроэлектростанций у нас довольно плохая ситуация с реками», - сказала Гаяне Габриелян.

Продолжая тему ужесточения, начальник Юридического управления Министерства окружающей среды РА Хачатур Хачатрян отметил, что планируются изменения и в Закон об административных правонарушениях. Действующим законодательством предусмотрена ответственность за осуществление деятельности без положительного заключения экспертизы. С новыми изменениями масштаб ответственности будет довольно ужесточен.

«В действующем законодательстве размер штрафа установлен до 150-кратного размера минимальной заработной платы, по новому проекту он будет до 5 000-кратного размера. Кроме того, в случае установления деятельности без положительного заключения экспертизы орган инспекции охраны окружающей среды и окружающей среды может приостановить деятельность предприятия», - сказала Гаяне Габриелян.

В действующем законодательстве ответственность за невыполнение требований и условий проведения экспертизы отсутствует. В новом проекте установлена эта ответственность. Если владелец бизнеса хочет расширить или перепрофилировать деятельность и министерство требует повторно представить ее на экспертизу, то он обязан это сделать, в противном случае законом предусмотрена ответственность.

Что касается упрощения процессов, то замминистра Гаяне Габриелян отметила, что бизнес или ответственная структура могут проводить общественные слушания по своему проекту всего дважды, вместо существующих 4-х. Она сказала, что при необходимости в проведении более двух общественных слушаний, закон не запрещает и это. То есть, минимальное требование для публичных слушаний установлено на уровне 2.

Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве. Ожидается, что исполнительная власть утвердит его к 1 сентября. Новый проект будет на повестке осенней сессии Парламента.