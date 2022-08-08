Свыше 3,2 млн беженцев прибыли в РФ с территории Украины и Донбасса с февраля

Число беженцев с территории Украины и Донбасса, прибывших в Россию с февраля, превысило 3,2 млн человек. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С февраля границу с РФ пересекли более 3,2 млн человек, включая 507 тыс. детей. Половина от общего числа беженцев - граждане ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.