Юные спортсмены Армении на VII Международных играх «Дети Азии» завоевали 4 медали

Армения на VII Международных спортивных играх «Дети Азии», проходивших с 27 июля по 8 августа в российском Владивостоке, завоевала 4 медали.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, самбист Мгер Оганян завоевал титул чемпиона Игр, став золотым призером в весовой категории 64 кг.

Остальные 3 медали завоевали стрелки: Наре Мелкумян - серебряную медаль, Гагик Никогосян - бронзовую медаль. Гагик Никогосян и Наре Мелкумян стали бронзовыми призерами и в командном миксте (1 юноша + 1 девушка) со счетом 17:13.

Стрелок Армен Геворгян занял 6 место с 536, 186,1 баллами.

Эдита Манучарян - 5 место с 534, 137,7 баллами

В командном зачете Армен Геворгян +Эдита Манучарян заняли 5 место.

На VII Международных спортивных играх «Дети Азии» национальная сборная Армении по пляжному волейболу, в составе которой были Милена и Елизавета Тоноян, заняла 5-е место. Всего армянские спортсменки сыграли 7 матчей, выиграв 3 и проиграв 4.

В Международных спортивных играх участвовали и армянские представители настольного тенниса, тэквондо, спортивной гимнастики, но медалей не завоевали.

В спортивных играх приняли участие более 1 300 спортсменов в возрасте 13-16 лет из Армении, Афганистана, Индии, Кыргызстана, России, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Исламской Республики Иран, Таиланда, Казахстана, Пакистана и Ливана.

В 19 видах спорта было разыграно 273 комплекта медалей.

7 августа состоялась церемония закрытия Игр, в которой приняли участие официальные лица, представители спортивных делегаций 13 государств-участников и юные спортсмены.

По окончании соревнований официальный флаг Игр был передан Якутии. Именно там летом 2024 года пройдут VIII спортивные игры «Дети Азии».