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Пожар в здании 42/2 на ул. Мурадяна в Ереване нанес большой ущерб, эвакуированы около 85 граждан

Пожар в здании 42/2 на ул. Мурадяна в Ереване нанес большой ущерб, эвакуированы около 85 граждан

Пожар в здании 42/2 на улице Айрика Мурадяна в Ереване нанес большой ущерб, эвакуированы около 85 граждан.  

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«В Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что 7 августа в 11:47 часов в шахте лифта дома № 42/2 на улице Айрика Мурадяна вспыхнул пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда, автолестнца, дежурная группа отдела организации противопожарных и спасательных работ, спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы  МЧС РА. Объявлен вызов сложности пожара "1-БИС". На место выехали еще два боевых расчета, одна автолестница и машина службы газоуглеродной защиты. Ведутся работы по эвакуации жильцов.

Выяснилось, что пожар вспыхнул на уровне 8-го этажа восемнадцатиэтажного дома № 42/2 по улице Айрика Мурадяна в кабельном колодце и распространился с 0 до 17-го этажа. Были проведены работы по эвакуации жителей: эвакуированы около 85 граждан», - говорится в сообщении.  

Согласно источнику, пожар был локализован в 13։41, потушен в 13։59.

Отмечается, что сгорели кабели, электросчетчики, входная дверь в 3 квартиры на 8 этаже (два полностью, 1 частично), балкон - полностью, другие строения и вещи.    


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