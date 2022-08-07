Двухдневное заседание Совета по экономической политике внушает оптимизм, что мы на правильном пути: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна 7 августа в Дилижанском учебно-исследовательском центре Центрального банка продолжилась работа двухдневного заседания Совета по экономической политике при премьер-министре Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во второй день заседания были обсуждены вопросы, связанные с устойчивым развитием системы сельского хозяйства и продовольствия, повышением конкурентоспособности сельского хозяйства посредством земельных реформ. С докладами выступил заместитель министра экономики Арман Ходжоян.

Заместитель министра коснулся видения правительства относительно устойчивого развития продовольственной системы, которое направлено на развитие сельского хозяйства, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Были представлены стратегические цели, приоритеты, вызовы и текущие программы. Он отметил, что в 2021 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 933 млн драмов, зафиксирован рост. Была подчеркнута эффективность государственной программы лизинга сельхозтехники, в рамках которой техника обновляется на 2% в год: на сегодняшний день в Армении имеется более 26000 единиц сельхозтехники, и успешным ходом данной программы обусловлено и увеличение производительности по некоторым направлениям, например, в сфере экспорта плодоовощных консервов. Также была отмечена эффективность программ создания интенсивных садов и страхования сельскохозяйственных рисков.

Состоялось обсуждение вокруг сельскохозяйственных реформ правительства и инструментария по стимуляции производительности. Были затронуты вопросы, связанные с применяемыми к продовольственным товарам налоговыми ставками, представлены замечания и предложения.

По другому вопросу была представлена концепция повышения конкурентоспособности сельского хозяйства посредством земельных реформ. Было отмечено, что она направлена на преодоление проблем раздробленности земель, низкого доступа к оросительной воде и финансовым ресурсам, слаборазвитой инфраструктуры, сложности процесса передачи собственности. С этой целью уже действуют программы государственной поддержки: создание сельхозкооперативов, субсидирование процентных ставок по сельхозкредитам и др. Также планируется реализовать пилотный проект в 4-х населенных пунктах с использованием консолидации земель, поддержки процессов юридического оформления через онлайн-платформу и других инструментов.

Премьер-министр отметил, что первопричиной неиспользования земли является отсутствие рынка земли, и земельная реформа должна быть в первую очередь направлена на его формирование. Вокруг представленной концепции состоялся обмен мнениями. Были обсуждены возможные меры и варианты решения существующих проблем в направлении развития ирригационных инфраструктур, повышения производительности сельского хозяйства и повышения уровня землепользования.

После обсуждения вопросов повестки дня заседание Совета по экономической политике при премьер-министре Армении завершилось. Подводя итоги обсуждения, Никол Пашинян отметил:

“Уважаемые коллеги,

Многоуважаемый господин президент,

Мы должны подвести итоги нашей работы, и в первую очередь хочу поблагодарить всех присутствующих за активное участие. Это, по сути, предварительное заседание нашего Совета по экономической политике, по итогам которого мы должны были определиться, прежде всего, с дальнейшим ходом нашей работы в этом формате. На самом деле у нас довольно часто происходят подобные обсуждения, и какой новый компонент мы видим в этом формате? Во-первых, это формализация и утверждение названия, в0-вторых, это участие в этой работе приглашенных специалистов. Я хочу еще раз поблагодарить их за готовность принимать участие не только в этом заседании, но и в дальнейшей работе.

Сегодня утром у нас была короткая рабочая дискуссия, и наше основное желание состоит в том, чтобы иметь независимую группу экспертов, которая ни политическим, ни каким-либо иным образом не связана с правительством или властями, и которая будет сопровождать повестку экономических реформ правительства в качестве независимого и беспристрастного органа. Это первое.

И второе, мы хотим, чтобы Совет стал мостом между повесткой реформ правительства и, образно говоря, международным экспертным сообществом, потому что нам могут понадобиться экспертные заключения по каким-то специфическим темам, и члены Совета по экономической политике помогут нам найти экспертов, которые могут дать лучшую консультацию правительству Армении в этой области.

Мы договорились, что фонд “Центр экономических перспектив” под руководством г-на Джавадяна возьмет на себя организационную роль по осуществлению работы и коммуникации в рамках этого совета, что очень важно.

Сделал ли я из этих обсуждений конкретный рабочий вывод лично для себя? Должен сказать, когда я думал о том, какой конкретный рабочий вывод сделан из наших обсуждений, мне захотелось вернуться к обсуждению, которое у нас было в конце вчерашнего дня и которое началось с обсуждения приоритетов, но я немного его перефразирую. В результате обсуждений я пришел к следующему выводу: все наши отраслевые программы на самом деле многокомпонентны, состоят из многих направлений.

Очень важно, чтобы мы смогли определить направления, которые должны удостоиться большего внимания, потому что имеют значение локомотива. На каком образном примере это можно показать? Я примерно подумал, что если лошадь, ярмо и повозку, образно говоря, поставить в различных частях одной большой программы, то они, конечно, могут обеспечить какое-то движение, но не могут обеспечить процесса. Для этого очень важно, чтобы лошадь, ярмо и повозка были расставлены в правильном порядке, и процесс будет обеспечен.

У нас, например, много программ, где мы обеспечиваем какое-то движение, но не процесс. И мне не стыдно будет признать, что самым ярким таким примером является повестка цифровизации в Республике Армения, когда мы зафиксировали, что на самом деле в сферу цифровизации вкладывается очень много усилий, в последние 20 лет затрачиваются огромные ресурсы, сделана работа, но ничего не произошло с точки зрения цифровизации. Мы хотим понять, почему было затрачено столько ресурсов, однако Республика Армения фактически находится на очень начальной стадии в сфере цифровизации.

Оказалось, что здесь та же самая проблема: мы не решили вопрос с лошадью, ярмом и повозкой. Мы решили обратиться за помощью к экспертам, чтобы понять, как превратить движение в этой сфере в процесс. И когда пришли эксперты, они смогли помочь нам понять, что, так сказать, есть ориентиры или двигатели процесса, и мы должны уделять больше внимания этим двигателям, которые и обеспечат дальнейший процесс. Даже с гораздо меньшими усилиями, затрачивая меньше ресурсов, при правильной организации мы можем обеспечить быстрый процесс.

По итогам этого обсуждения я бы, например, дал именно это поручение правительству и органам государственного управления, чтобы мы еще раз просмотрели наши программы и посмотрели, какие из них нуждаются в дополнительной упорядоченности, а какие необходимо поднять на более высокий уровень повестки дня, чтобы обеспечить их движение, обеспечивая тем самым выполнение как отраслевых программ, так и программ общего управления.

Многоуважаемый господин президент, позвольте еще раз особо поблагодарить Вас за участие. Мы договорились, что продолжим обсуждения в этом настрое.

Еще раз хочу поблагодарить наших приглашенных экспертов за очень важную работу. Работа этих двух дней вселяет в меня оптимизм, что мы на правильном пути. При этом, хочу сказать, что мы долго думали над этой экспертной задачей в этой же логике, но постоянно видели, что что-то не получается по многим причинам, начиная с того, что иногда не получается выйти из политизации, что изначально создает очень серьезную проблему, и мы надеемся, что нашли какую-то модель, которая дает ответы на все наши вопросы.

Еще раз спасибо. Относительно следующей встречи и графика работы в целом мы договоримся в рабочем порядке. Желаю удачи всем вам”.